 

В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам. Список составят МВД и ФСБ

26.06.2020, 8:55, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, смягчающее ограничения на въезд в страну в условиях пандемии – теперь в страну могут приехать высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу.

Особый список, на основании которого разрешат однократный въезд, составят федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста, и направят его в ФСБ и МВД.

Обязательным условием для въезда в Россию будет указание пункта, через который специалист намерен попасть в Россию, и даты прибытия. Приезжающий помимо паспорта должен будет иметь при себе трудовой договор или договор на выполнение работ.

В условиях пандемии въезд в страну разрешали только тем только для иностранцев, которые приезжали на лечение в российские медицинские  организации, и тем, у кого есть в стране заболевшие родственники. 

 

 



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