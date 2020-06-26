 

На Аляске предложили убрать памятник правителю русских владений

26.06.2020, 8:53, Новости дня

Группа жителей американского города Ситка на Аляске предложили снести памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII-XIX веков, сообщил городской управляющий Джон Лич.

По его словам, статуя Баранова располагается в центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск. Памятник был подарен муниципалитету в 1989 году местными жителями, передает ТАСС. 

«В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи в связи с тем, какой в нее вложен смысл, – сказал Лич. 

Он уточнил, что протесты связаны со всеобщими настроениями в США. Лич отметил, что недовольные посчитали статую «оскорблением чувств коренных народов». Однако нашлись и защитники монумента, которые указали на его историческую и художественную значимость.

Решение о переносе статуи примет городской совет. В свою очередь мэр Ситки Гэри Пэкстон предложил в качестве компромисса установить в городе памятник кому-нибудь из представителей коренных народов Аляски – тлинкитов. 

«Я считаю, что произойдет следующее: мы начнем процесс, в результате которого к этой статуе будет проявлено уважительное отношение, и одновременно с этим мы возведем статую подходящего представителя народа тлинкитов того же периода. Мы сделаем это цивилизованным образом и с уважением, посредством открытого процесса решим, каким образом и где будут размещены обе статуи», – сказал он.

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.



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