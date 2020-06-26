 

Губернаторы Амурской области и Алтая рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

26.06.2020, 8:53, Новости дня

Губернаторы Амурской области и республики Алтай Василий Орлов и Олег Хорохордин приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию и продемонстрировали безопасность процедуры голосования.

«Сегодня вместе с супругой проголосовали по поправкам в Конституцию, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные меры на участке. Голосование проходит в течение недели, это удобно и позволяет нам избежать большого скопления людей и снизить любые риски распространения коронавируса», – написал Орлов в Instagram.

Он уточнил, что вместе с супругой получил на входе индивидуальные пакеты с маской и перчатками, также им измерили температуру и обработали руки. «Меры безопасности колоссальные! Это сейчас как никогда важно. Все санитарные правила соблюдаются», – подчеркнул губернатор.

«Поправки в главный закон страны касаются всех наших граждан, это определит приоритеты развития страны на ближайшие десятилетия. Очень важно каждому найти подходящее время и прийти на избирательный участок», – добавил он.

Глава республики Алтай Олег Хорохордин также опубликовал на своей странице ВКонтакте видео с посещения участка для голосования. «Лично убедился в том, что приняты беспрецедентные меры, направленные на максимально безопасное голосование. На участке есть необходимые средства индивидуальной защиты, на входе измеряется температура, соблюдается дистанция, работают наблюдатели», – указала губернатор.

Хорохордин также назвал голосование по поправкам в Конституцию исторически важным как для Алтая, так и для всей России.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Глава государства подчеркинвал, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.

Председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, работающая общественным наблюдателем на голосовании о поправках к Конституции, рассказала о мерах безопасности на избирательных участках.



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