Ученые научились уничтожать коронавирус за 25 секунд

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26.06.2020, 8:53, Новости дня

Ученые из национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд.

Как информирует «Российская газета» со ссылкой на исследование, ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует SARS-CoV-2. 

Специалисты в ходе эксперимента обработали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп. Выяснилось, что при дозировке 5 мегаджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99% за шесть секунд. 

При воздействии в 22 мегаджоуля на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) сообщили, что организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм женщин. 



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