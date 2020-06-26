Ученые научились уничтожать коронавирус за 25 секунд

26.06.2020, 8:53, Новости дня

Ученые из национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд.

Как информирует «Российская газета» со ссылкой на исследование, ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует SARS-CoV-2.

Специалисты в ходе эксперимента обработали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп. Выяснилось, что при дозировке 5 мегаджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99% за шесть секунд.

При воздействии в 22 мегаджоуля на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) сообщили, что организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм женщин.