 

Порошенко заявил об “уникальном шансе” вернуть Крым

26.06.2020, 8:37, Разное

Таким случаем Петр Порошенко считает недавнее падение цен на нефть. Бывший президент Украины уверен, что из-за этого российская экономика ослабнет и не сможет больше содержать Крым.

По словам Порошенко, в ходе кризиса ВВП России упал на 5%, поэтому государство попросту “не потянет” Крым. Политик отметил, что России придется соблюдать обязательства по соглашениям с “нормандской четверкой”, Евросоюзом и США.

“За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу”, – подчеркнул экс-президент.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении отобрать у России часть территории. Он не уточнил, о каких именно регионах идет речь, но вполне возможно, что украинский лидер также имел ввиду Крым.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, считает вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым. В интервью одному из российских телеканалов он рассказал, что юридически полуостров был российским даже до референдума в 2014 году среди его населения. Тогда 96% жителей высказались за присоединение к России.



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