 

Конгрессмены США приняли законопроект о реформе полиции

26.06.2020, 8:30, Новости дня

Палата представителей конгресса США, в которой большинство принадлежит демократам, приняла законопроект о реформе полиции.

По результатам голосования, документ под названием «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» получил необходимую поддержку конгрессменов. За принятие проекта проголосовали 236 конгрессменов, против выступил 181 человек, передает РИА «Новости».

Теперь инициатива будет направлена на рассмотрение в сенат, где большинство представлено республиканцами.

Законопроект подразумевает, в частности, запрет на применение удушающего приема, рассмотрение жалоб граждан на применение правоохранителями силы. Кроме того, на работу в полицию будут принимать людей только после полной проверки их биографии.

«Он включает меры по повышению ответственности за неправомерные действия (сотрудников) правоохранительных органов, повышению прозрачности и сбору данных, а также искоренению дискриминационной полицейской практики», – говорится в аннотации.

Также определяются меры, предотвращающие расовую предвзятость полицейских, и вводится требование носить видеокамеры. Законопроект предусматривает создание национального реестра неправомерных действий полиции для сбора данных о жалобах и записях о таких действиях.

Ранее губернатор американского штата Айова Ким Рейнолдс подписала закон, запрещающий сотрудникам полиции применять удушающие приемы. Аналогичные запреты ввели в целом ряде американских городов, включая Финикс (штат Аризона) и Хьюстон (штат Техас), Портленд (штат Орегон), Сиэтл (штат Вашингтон).

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции. В частности, проект закона предлагает запретить удушающие приемы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.



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