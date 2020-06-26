 

Порошенко заявил об «уникальном шансе» Украины вернуть Крым

26.06.2020, 8:30, Новости дня

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что у Киева якобы появился «уникальный шанс» вернуть Крым.

Порошенко считает, что в условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса», якобы разворачивающегося в России, Киев может укрепить международную солидарность и «заставить» Москву «уйти из Крыма», так как она якобы «не способна» финансировать полуостров, передает РИА «Новости».

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым. При этом и нынешние, и предыдущие официальные власти Украины подчеркивали, что не намерены возвращать Крым силовым путем – к военной операции призывали лишь отдельные политики. На самом полуострове подобные заявления неоднократно называли мечтами и пустыми надеждами.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 



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