Нефть подорожала на оптимизме вокруг восстановления спроса

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26.06.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром заметно растут на оптимизме вокруг перспектив восстановления спроса на сырье.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,39% – до 41,62 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,29% – до 39,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%, активное снижение продолжилось и в четверг, однако вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в «зеленой зоне». В пятницу котировки продолжают расти на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в мире.



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