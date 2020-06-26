 

Новые правила для автомобилистов с 1 июля: подробно об изменениях

26.06.2020, 8:23, Разное

Новый порядок медицинского освидетельствования

С 1 июля некоторым автомобилистам придется сдавать дополнительные анализы при продлении и получении водительского удостоверения. Коснется эта мера только тех, чье состояние вызовет подозрение у врача-нарколога.

Если специалист посчитает, что водитель может злоупотреблять запрещенными веществами или алкоголем (и то, и другое наносит вред здоровью – Прим. ред.), то назначит дополнительную процедуру. Проверять автомобилиста будут в лаборатории: там изучат его кровь и мочу.

Отменим, что ранее эту процедуру хотели распространить на всех, кто только получает права. Многие россияне резко негативно отнеслись к инициативе. Прокомментировал ситуацию и президент страны Владимир Путин: он назвал эту меру чушью.

Импорт праворульных машин

В середине лета окажется под запретом и ввоз в страну некоторых праворульных машин. Мера коснется в основном строительной техники, а также грузовиков, пассажирских и микроавтобусов – категории М2 и М3.

Контроль за изменением конструкции автомобиля

Усложнят жизнь и тем, кто решил заняться тюнингом машины. Теперь далеко не все изменения в конструкции автомобиля можно будет произвести без специальной проверки. С 1 июля установку лебедки, багажника, фаркопа или перевод двигателя на газовое топливо нужно согласовать в лаборатории.

Раньше некоторые компании выдавали заключение дистанционно. Теперь же водитель будет обязан привезти машину к специалистам.



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