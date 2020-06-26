 

Саакашвили указал на преимущества РФ над Украиной

26.06.2020, 8:16, Новости дня

Россия находится впереди Украины в том, что касается вопроса дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, сообщил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Об этом он сообщил во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным, запись опубликована в YouTube.

«Меня это очень расстраивает – по дерегуляции РФ ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», – сказал Саакашвили.

По словам политика, в РФ «слушают» бизнес гораздо активнее, чем на Украине. 

«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, (это) как?» – сказал он.

Ранее Саакашвили заявил, что Украину ожидает самая масштабная экономическая катастрофа, в которой многим семьям грозит голод. 



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