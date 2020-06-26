Адвокат рассказал о сердечном приступе у Ефремова

26.06.2020, 8:16, Новости дня

У Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, в четверг, 25 июня, произошел сердечный приступ, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По словам защитника, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов «остановил их». Пашаев добавил, что утром состояние актера «немного улучшилось», но проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и «очень переживает» из-за произошедшего ДТП, пишет «Московский комсомолец».

Ранее Пашаев заявил, что артист хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить». Сын Захарова эмоционально отреагировал на это предложение.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.