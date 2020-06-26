 

Ла Лига. “Валенсия” Черышева проиграла аутсайдеру “Эйбару”

26.06.2020, 8:09, Новости дня

Матчем между "Эйбаром" и "Валенсией" завершилась программа футбольного четверга в испанской Ла Лиге. Хозяева, которые борются за сохранение места в высшем дивизионе, сумели выиграть у одного из претендентов на медали за счет единственного гола, забитого в начале первого тайма – 1:0.

Матч получился достаточно нудным, поскольку госте все же превосходили хозяев в классе, однако не проявили достаточной заряженности на успех. Счет был открыт на 16-й минуте, когда Конгдобиа срезал мяч в свои ворота и "Эйбар" повел. В дальнейшем хозяева старательно играли на удержание и им удалось сохранить счет. Российский легионер "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 62-й минуте, но не помог команде отыграться.

"Валенсия" явно валится после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Команда набрала 46 очков и отдалилась от зоны еврокубков, занимая лишь 8-е место. "Эйбар" после этого успеха набрал 32 очка и теперь на 6 турнирных баллов опережает "Мальорку", которая стоит в зоне вылета.



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