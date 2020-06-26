 

Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ

26.06.2020, 8:09, Новости дня

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин выразил беспокойство по поводу будущего Национальной хоккейной лиги. По мнению 28-летнего хоккеиста, владельцы клубов наживаются на игроках, идущих им на уступки.

"Очень жду плей-офф. У меня существуют опасения не только за здоровье хоккеистов и их семей, но также и за долгосрочное процветание НХЛ. В течение почти двух последних десятилетий игроки защищали доходы владельцев клубов за счет уменьшения зарплат, в том числе и во время пандемии. В то же время капитал владельцев продолжает расти в геометрической прогрессии. Настало время исправить ситуацию с эскроу", – написал Панарин на своей странице в Twitter.

В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.



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