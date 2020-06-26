 

Минздрав решил отложить новые правила медосвидетельствования для водителей

26.06.2020, 7:48, Новости дня

Минздрав намерен отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей до 1 января 2021 года, говорится в проекте приказа ведомства.

«Внести изменение в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» … заменив в пункте 5 слова «с 1 июля 2020 года» словами «с 1 января 2021 года», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Планируется, что данный приказ вступит в силу с 30 июня 2020 года.

Ранее Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Он должен был начать действовать с 1 июля. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

Между тем, в Госдуме заявили, что новый проект правил медосвидетельствования водителей вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации.



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