«Российских хакеров» обвинили в атаках на американские фирмы

26.06.2020, 7:30, Новости дня

Фирмы США подверглись кибератакам со стороны хакерской группировки Evil Corp, информирует специализирующаяся на кибербезопасности компания Symantec.

Хакеры пытались установить «относительно новый вид целевых программ-вымогателей» WastedLocker, который «имеет отношение к пресловутой киберкриминальной Evil Corp», передает РИА «Новости».

Symantec пояснила, что цель хакеров – зашифровать данные, чтобы потребовать у владельцев многомиллионный выкуп.

Атакована была как минимум 31 организация, «общее число атак может быть намного больше». Хакеры Evil Corp «взломали сети организаций и готовились к атакам с использованием программ-вымогателей».

При этом преступники пытались отследить работающих удаленно сотрудников компаний, чтобы использовать слабые места в их домашних компьютерах.

Напомним, по мнению США, Evil Corp стоит за «худшими хакерскими атаками» последних лет. Власти США утверждают, что лидером Evil Corp является москвич Максим Якубец, который якобы связан с ФСБ.