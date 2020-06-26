Странный череп найден на ранчо в Техасе

26.06.2020, 7:20, Разное

Эти необычные фотографии появились в сети 6 лет назад и не получили широкого распространения, будучи опубликованными лишь в небольшом блоге о йети и частично на сайте страшных историй из Техаса.

При этом снимки очень интересные, как и история, которая их сопровождала.

Некоторые комментаторы считают, что этот необычный череп принадлежал детенышу коровы или оленя, страдающего от гидроцефалии. Именно поэтому, мол, его череп был так сильно увеличен в верхней части, где находится мозг (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Однако местные фермеры в том же регионе, где был найден череп, видели подобное существо живым и при этом ходившим вертикально – на двух ногах (!).

"Мой отец большой любитель природы и любитель активного отдыха. Он живет в долине Рио Гранде в штате Техас уже несколько десятилетий и за все это время я еще не видел его настолько шокированным, как в тот день когда он пояснил мне эту историю и показал мне эти фото", – пишет неуказанный пользователь, выложивший снимки в сеть.

"Заранее извиняюсь за небольшой размер, я переснимал эти фото на камеру своего телефона. Позже мой отец узнал, что однажды ночью два местных охотника сидели у кормушки-приманки и поджидали оленя, когда увидели странное существо:

У него было тело животного, но голова была похоже на искаженную гротескную голову человека. И это существо шло на двух ногах, как человек.

Не зная, что и думать, оба охотника после этого тут же вернулись из леса домой и рассказали об этом случае своим родным. После чего слухи распространились как лесной пожар и в какой-то момент пошли разговоры про людей-оборотней, которые превращаются в животных.

Любой житель такого же маленького городка, как наш, поймет как все это происходило.

А несколько недель спустя владелец ранчо, на земле которого охотники видели то существо, ехал домой и заметил на обочине останки необычного животного: У него было причудливое тело, в целом напоминающее тело оленя, но голова была совсем не похожа на оленью.

Когда хозяин ранчо вышел из своего грузовика и стал осматривать останки, он обнаружил, что существо умерло от того, что его кто-то застрелил – в задней части черепа у него было отверстие как от пули. Выглядело это как "убийство из милосердия", словно существо пристрелили , чтобы оно не мучилось".

Череп именно этого существа хозяин ранчо судя по всему захватил с собой, а потом показал его отцу автора этого сообщения. Что было с этим черепом дальше, история умалчивает и в Интернете о нем больше нет никаких сведений.

Одна из предложенных логических теорий гласит, что на самом деле этот череп принадлежит теленку-мутанту с редкой "бульдожьей головой". Эту версию предположил один из комментаторов и даже выложил фотографию мертвого теленка, рожденного с такой же мутацией на его ферме.