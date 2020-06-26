 

Пиявка залезла в половой орган мужчины и высосала пол-литра крови

26.06.2020, 7:20, Разное

Житель сельского района Камбоджи захотел освежиться и залез  голышом искупаться в небольшую речку. Он и не подозревал, что там его ждет большая опасность.

Пожилой мужчина во время купания даже не заметил, как в его половой орган залезла крупная пиявка, но когда она по мочеиспускательному каналу стала пробираться внутрь организма, он испытал резкую боль.

Позже, когда старик вылез из пруда и захотел помочиться, он снова испытал сильную боль и все так же не догадывался о том, что произошло. 

В тот же день мужчина поспешил в больницу, где врачи решили вставить в его мочеиспускательный канал длинную трубку с камерой, чтобы понять что там такое. И они были шокированы, увидев большую пиявку, которая уже вдоволь насосалась крови, прилипшую к стенкам мочевого пузыря. 

Когда пиявку с помощью специальных урологических инструментов вытащили наружу, выяснилось, что она выпила из мужчины почти пинту (пол-литра) крови.  

После этого пациенту наконец стало легче и он перестал испытывать боль. На следующий день его выписали из больницы.

Когда этот случай был опубликован в Интернете, главный врач больницы выпустил специальное предостережение, в котором указал, что в сезон дождей пиявки могут быть особенно агрессивными и в это время их особенно много в мелких водоемах со стоячей водой. 



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