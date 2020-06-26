Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить детдомовцам футбольные мячи

26.06.2020, 7:15, Новости дня

Помогать нуждающимся может каждый, нужно только желание. А у 10-летнего мальчика из Челябинска его хоть отбавляй. Чтобы купить сверстникам из детского дома футбольный мяч, Савва Ярыгин собирает макулатуру и сдает ее в пункты приема вторсырья.

Играет не за компьютером, а на свежем воздухе — Савва Ярыгин виртуальному футболу предпочитает матч с друзьями. Но, гоняя мяч, он задумывается о тех, кому не хватает любви и заботы родителей.

"Сидел-сидел и подумал: я люблю играть в футбол, а дети из детских домов — не могут. И вот я собираю макулатуру, чтобы у них тоже была такая возможность", — сказал Савва Ярыгин.

Каждую субботу он пишет объявления о сборе макулатуры и развешивает их на подъездах. Это его не первая акция. Один мяч пятиклассник уже купил и опробовал. Мама Саввы уверена: если он чем-то занимается, то отдается делу полностью.

"Из увлечений у него театральная школа. Он мечтает стать артистом и мечтает стать поваром. И в то же время он не может жить без помощи другим людям", — говорит Анна Ярыгина, мама мальчика.

Именно она поддерживает юного мецената: распечатывает объявления и вместе с ним едет сдавать макулатуру. Но в пункте приема вторсырья надежды мальчика, кажется, готовы рассыпаться, как стопка журналов.

За килограмм бумаги приемщики дают всего четыре рубля. Он привез 17 килограммов, значит всего 68 рублей, а футбольный мяч стоит все 200. Сложную задачку помогает решить мама и добавляет денег. Два новеньких мяча сразу же отправляют в детский дом.

В центре социальной помощи детям "Надежда" живут воспитанники от 3 до 18 лет. Государство их полностью обеспечивает, говорят педагоги, но именно мячей порой не хватает.

"Я восхищаюсь этим ребенком. В 10 лет его сознание работает на то, чтобы сделать добро", -говорит воспитатель Ирина Седых.

Свое дело Савва не планирует бросать. Он верит, что в городе много отзывчивых людей, которые помогут ему собрать вторсырье и сделать жизнь его сверстников счастливее.