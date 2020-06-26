 

Трамп назвал Болтона маньяком

26.06.2020, 6:30, Новости дня

Экс-советник президента США Джон Болтон – маньяк, который «хотел лишь бомбить людей», сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что «все считали» Болтона «сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Президент США признал, что от Болтона была польза на переговорах: «Мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы».

Однако Болтон «плохо справлялся с работой», он «не был умным и не был сметливым». Трамп «не помнит, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся».

«Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке», – сообщил Трамп.



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