Офицерам Черноморского флота РФ пригрозили увольнением из-за голосования против поправок в конституцию

26.06.2020, 4:45, Новости дня

28 членов экипажа патрульного корабля “Василий Быков” из 63 проголосовали против поправок в конституцию Российской Федерации. Об этом сообщил общественный проект “Карта нарушений на выборах” 25 июня со ссылкой на штаб политика Алексея Навального в Краснодаре.

Командование Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ потребовало у офицеров изменить свое мнение, пригрозив увольнением. Но командир корабля отказался подтасовывать результаты, сказано в сообщении.

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование будет проводиться с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти”.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.