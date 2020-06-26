 

Офицерам Черноморского флота РФ пригрозили увольнением из-за голосования против поправок в конституцию

26.06.2020, 4:45, Новости дня

28 членов экипажа патрульного корабля “Василий Быков” из 63 проголосовали против поправок в конституцию Российской Федерации. Об этом сообщил общественный проект “Карта нарушений на выборах” 25 июня со ссылкой на штаб политика Алексея Навального в Краснодаре.

Командование Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ потребовало у офицеров изменить свое мнение, пригрозив увольнением. Но командир корабля отказался подтасовывать результаты, сказано в сообщении.

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал президент страны Владимир Путин.  Онлайн-голосование будет проводиться с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти”.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля

02.05 / На борту эсминца ВМС США Kidd почти 100 человек заражены коронавирусом

15.05 / Врачи в Петербурге добились успеха при лечении COVID-19 плазмой крови

11.04 / Полякова: После карантина, после всего кошмара, который произойдет с людьми, они обеднеют, и им, конечно же, будет не до “развлекалова”

18.04 / За сутки в Киеве выявили 65 новых случаев COVID-19

24.04 / Чехия сняла запрет на выезд за границу

17.06 / После беспорядков в лагере азербайджанцев в Дагестане возбуждено дело

12.05 / НАСА сообщило о завершении переговоров о месте на российском «Союзе»

17.04 / Бокерия: Ответственность властей за доступность медпомощи должна быть закреплена в Конституции

12.05 / Усик ответил на вызов украинского борца на бой без правил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска