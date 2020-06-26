75 тысяч рублей штрафа за плакат со смайликом

26.06.2020, 4:42, Разное

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 75 тысяч рублей активиста «Бессрочного протеста» Даниила Галицкого, который развернул на Красной площади плакат с изображением смайлика. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Скриншот трансляции Sota.Vision.

Активиста признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). При этом минимальный размер штрафа по этой статье — 150 тысяч рублей. Сам Галицкий назвал свою акцию социальным экспериментом.

Галицкий вышел на Красную площадь с плакатом смайлика в декабре 2019 года. Тогда вместе с ним задержали несовершеннолетнего, который вел видеотрансляцию акции, и еще одну активистку «Бессрочного протеста». Протокол в итоге составили только на Галицкого, остальных полиция не стала привлекать к административной ответственности.