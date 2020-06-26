Мнение: Сын Хрущева умер “от пулевого ранения в голову”

26.06.2020, 4:06, Разное

Вот это поворот.

Сын Хрущева, который давно уже уехал в США и о смерти которого сообщали на днях, оказывается умер не от старости, как сообщали СМИ.

Причиной смерти названо "пулевое ранение в голову "https://www.bbc.com/russian/news-53185034 с ссылкой на экспертизу. Вот и думай – то ли застрелился, то ли застрелили.

Родственники Сергея Хрущева продолжают настаивать на том, что он "давно болел и умер от старости".