 

Мнение: Сын Хрущева умер “от пулевого ранения в голову”

26.06.2020, 4:06, Разное

Вот это поворот.
Сын Хрущева, который давно уже уехал в США и о смерти которого сообщали на днях, оказывается умер не от старости, как сообщали СМИ.
Причиной смерти названо "пулевое ранение в голову "https://www.bbc.com/russian/news-53185034 с ссылкой на экспертизу. Вот и думай – то ли застрелился, то ли застрелили.
Родственники Сергея Хрущева продолжают настаивать на том, что он "давно болел и умер от старости".

Источник: Colonel Cassad



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