VOAэкспресс 25 июня 2020
26.06.2020, 3:57, Новости дня
Дональд Трамп и Анджей Дуда
В среду состоялся визит польского лидера Анджея Дуды в Вашингтон, в ходе которого президент Польши встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Как оценивают эксперты результаты встречи двух лидеров?
День радужного флага
Посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага.
Американские рецепты
Продолжаем рубрику «Американские Рецепты». В новом выпуске рассказываем, из каких ингредиентов можно приготовить банановый сплит, популярный американский десерт из мороженого.
Месяц афроамериканской музыки
«Голос Америки» продолжает серию публикаций, посвященных Месяцу афроамериканской музыки в США. Ранее мы рассказывали о культовых персонах в жанрах соул, джаз и хип-хоп. В новом материале – история «Королевы госпела» Махалии Джексон
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Русская служба «Голоса Америки»
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