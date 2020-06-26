VOAэкспресс 25 июня 2020

26.06.2020, 3:57, Новости дня

Дональд Трамп и Анджей Дуда

В среду состоялся визит польского лидера Анджея Дуды в Вашингтон, в ходе которого президент Польши встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как оценивают эксперты результаты встречи двух лидеров?

День радужного флага

Посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага.

Американские рецепты

Продолжаем рубрику «Американские Рецепты». В новом выпуске рассказываем, из каких ингредиентов можно приготовить банановый сплит, популярный американский десерт из мороженого.

Месяц афроамериканской музыки

«Голос Америки» продолжает серию публикаций, посвященных Месяцу афроамериканской музыки в США. Ранее мы рассказывали о культовых персонах в жанрах соул, джаз и хип-хоп. В новом материале – история «Королевы госпела» Махалии Джексон