 

В Ираке задержали 13 боевиков, атаковавших американские объекты

26.06.2020, 3:57, Новости дня

Иракские силы безопасности арестовали за одну ночь 13 боевиков, которых обвиняют в нанесении ракетных ударов по американским военным. Об этом представители властей Ирака сообщили в пятницу агентству «Франс-Пресс».

Агенты Контртеррористической службы Ирака атаковали базу проиранской группировки «Катаиб Хезболла» (Бригада-45 вооруженной группировки «Хашед аш-Шааби»), находящуюся в южной части Багдада.

«На основе информации разведки, подразделение Контртеррористической службы совершило рейд на базу, используемую Бригадой-45, захватив три ракетные установки и взяв в плен 13 боевиков», – сообщил один из источников.

Начиная с октября прошлого года, боевики осуществили почти 30 атак против американских интересов в Ираке, включая ряд военных баз, посольство США в Багдаде и американские нефтяные компании. В результате ракетных ударов погибли иракские, американские и британские военные.

США обвинили в атаках группировку «Катаиб Хезболла» и дважды нанесли ответные удары по боевикам.

Вашингтон оказал давление на Багдад, чтобы принять более жесткие меры против группировки, и ночной рейд, осуществленный в четверг, стал первым в своем роде.

«Катаиб Хезболла» – влиятельная фракция в сети вооруженных группировок «Хашед аш-Шааби», поддерживаемых Ираном. Известно, что руководство группировки активно выступает против американского присутствия в регионе.

Контртеррористическая служба была создана при участии США в 2003 году после свержения Саддама Хуссейна. Служба рассматривается как дружественная Вашингтону сила.

Командир службы Абдулвахаб аль-Саади был назначен на этот пост в прошлом месяце новым премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, которого в Вашингтоне считают союзником. При Казыми в начале месяца Ирак и США начали стратегический диалог для восстановления двусторонних отношений.

Начало переговоров совпало со всплеском ракетных обстрелов: в течение двух недель произошло шесть инцидентов против американских объектов в Ираке.



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