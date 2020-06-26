Жертвой COVID-19 стал детский врач из Миасса

26.06.2020, 3:39, Новости дня

Жертвой COVID-19 стал еще один врач, это педиатр из Миасса. Как передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", женщина почти 30 лет своей жизни посвятила медицине. Она работала участковым в ГБУЗ "Городская детская поликлиника г. Миасс".

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения области, медику было 52 года. Она скончалась от вызванной коронавирусной инфекцией пневмонии. В общей сложности женщина болела около двух недель. 14 июня она почувствовала недомогания и не вышла на работу, а на следующий день была госпитализирована с подозрениями на COVID-19 на базу в ММЦ Северный. По оценке врачей, состояние больной было средней тяжести.

К сожалению, 21 июня женщине стало хуже. Несмотря на то, что ее сразу же перевели в реанимацию и 24 июня подключили к аппарату ИВЛ, врач скончалась. Соболезнования родственникам погибшей выразило Министерство здравоохранения Челябинской области. Коллеги будут помнить о ней как о преданном своему делу специалисте.

На 25 июня в Челябинской области COVID-19 подтвержден у 2961 человек. 168 новых случаев заражения зафиксировано за последние сутки. Всего с начала эпидемии заболело 6820 граждан, 3684 выздоровели. Четыре пациента (все — пенсионеры) скончались за прошедшие сутки. По данным оперштаба, в среднем уровень заболевания в УФО ниже, чем по стране. Но в Челябинской области зафиксированы самые высокие показатели инфекции в округе.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"