 

Франция, ФРГ и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

26.06.2020, 3:39, Новости дня

Франция, Германия и Италия выступили с призывом к сторонам конфликта в Ливии и действующим там иностранным игрокам немедленно прекратить боевые действия на территории государства.

В Ливии уже больше года две противоборствующие стороны ведут бои за столицу.

Франция, Германия и Италия призвали иностранных участников положить конец любому вмешательству и полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое было введено по решению Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что прекращение боевых действий "является важным элементом для создания условий, необходимых для эффективного возобновления межливийского политического диалога, который позволит обеспечить долгосрочное разрешение конфликта".

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств. По итогам второго раунда переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Помпео поздравил россиян с Днем России

01.06 / Горбулин о запуске Crew Dragon: США фактически склонили чашу весов в предполагаемой космической войне на свою сторону

22.05 / Байден попросил Клобушар пройти проверку для кандидатов в вице-президенты США

08.05 / Стало известно о контракте венесуэльской оппозиции с ЧВК для свержения Мадуро

05.06 / Стало известно об оправдании застреливших екатеринбуржца бойцов Росгвардии

12.06 / МВФ прогнозирует, что среднегодовой курс гривны к доллару составит около 30 грн/$

21.05 / Азербайджан прислал в Украину 23 тонны гумпомощи для борьбы с COVID-19

27.04 / Нижегородцы устроили хороводы в лесопарке во время самоизоляции

23.04 / По мановению вируса: как радикально меняется пейзаж киноиндустрии

24.04 / Ищет ли Москва возможности для снятия санкций?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска