 

В Приморье из-за сильных ливней объявлено штормовое предупреждение

26.06.2020, 3:39, Новости дня

Сильные ливни обрушились на Приморье в пятницу, объявлено штормовое предупреждение.

Днем 26 июня и в первой половине ночи на 27 июня в крае ожидаются сильные дожди. Во Владивостоке и южной половине края местами пройдут очень сильные осадки с количеством более 50 мм менее чем за 12 часов. Коммунальные службы принимают меры для быстрого сброса воды и расчищают засоры на отдельных участках ливневой канализации. Ожидается гроза и усиление ветра; на реках возможны подъемы уровня воды и выход воды из берегов, сообщает ТАСС.

Затяжные дожди идут в Приморье с 20 июня.



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