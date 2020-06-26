Документировать преступления в ОРДЛО помогают правозащитники – Офис генпрокурора

26.06.2020, 3:35, Новости дня

Представители украинских и международных правозащитных организаций помогают украинским правоохранительным органам документировать преступления на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом 25 июня в ходе визита в Северодонецк Луганской области заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, которого цитирует сайт Офиса генерального прокурора Украины.

“Преступления не остаются без внимания правоохранительных органов. Наряду с этим специалисты международных миссий, осуществляющих мандат в Украине, а также представители отечественных правозащитных общественных организаций проводят значительную работу по документированию нарушений прав человека, установлению потерпевших лиц и оказанию им помощи. Также часто правозащитники владеют большим объемом информации, которая может помочь установить преступников”, – сказал замгенпрокурора.

Он подчеркнул, что “ни один из обнаруженных фактов насилия и нарушений прав человека в условиях вооруженного конфликта не должен остаться без внимания и должен быть расследован в рамках уголовного производства”.

“Оккупационная администрация РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права по защите гражданского населения во время войны: обстреливает гражданские объекты, принудительно паспортизирует граждан, оставшихся проживать на временно оккупированных территориях, применяет пытки”, – объяснили в ОГПУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.