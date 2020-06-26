“Некачественные дети? Скорее, некачественные политики”. Соцсети обсуждают высказывание нардепа Третьяковой о рожающих ради пособия родителях

26.06.2020, 3:35, Новости дня

24 июня нардеп из фракции “Слуга народа” Галина Третьякова заявила, что у граждан, рожающих ради получения пособия, дети “очень низкого качества”. “Когда рождение ребенка происходит для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества”, – сказала нардеп. Также она привела в пример Великобританию, где якобы один из замминистра соцполитики считал, что получатели соцпомощи должны быть стерилизованы.

Пользователи соцсетей не оставили это заявление без внимания. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что согласно Конвенции о правах ребенка, государство обязано помогать родителям в создании соответствующих условий для детей. “Согласно статье 6 Конвенции о правах ребенка, Украина признала, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно обеспечить в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей”, – уточнила она.

⚡️⚡️Заява щодо дискримінаційних закликів народного депутата Галини Третьякової‼️Прояви мови ворожнечі, заклики … Posted by Людмила Денісова on Neljapäev, 25. juuni 2020

Во всех странах, где есть соцвыплаты на детей, существует проблема, что люди рожают намеренно ради этих выплат, но с этим довольно просто бороться, считает криминолог Анна Маляр.

Бачу мережу підірвало від умовиводу голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав… Posted by Anna Maliar on Kolmapäev, 24. juuni 2020

“Некачественные дети? Скорее, некачественные политики”, – написала народная артистка Украины Ольга Сумская.

“Где-то в уголке горько заплакал маленький Гитлер. Даже Адольф Алоизович не додумался до репрессий по отношению к безработным и людям без образования”, – иронично отметила нардеп Антонина Славицкая.

В мене таке враження, що учасники вчорашнього зашквару Корнієнко та Арахамія сиділи й думали, чим би їм перебити… Posted by Антоніна Славицька, народний депутат України on Neljapäev, 25. juuni 2020

“Воскресенье – [нардеп Николай] Тищенко раздает лимоны людям, у которых взорвался дом. Понедельник – [президент Украины Владимир] Зеленский и [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль рассказывают, что война пришла в дома украинцев 22 июня. Вторник – Зеленский сидит в вайбер-чатах дальнобойщиков, обзывая их засранцами. Ну и конечно, корабельные сосны. Среда – инициатива по стерилизации граждан и дети низкого качества. Четверг – боюсь встать с кровати, поскольку не понимаю, какого очередного треша сегодня ожидать, – пишет политолог Виктор Таран.

Неділя – Тищенко роздає лимони людям, у яких зірвався будинок Понеділок – Зеленський і Шмигаль розказують, що війна… Posted by Viktor Taran on Kolmapäev, 24. juuni 2020

“Я это увидел. И меня начало тошнить от этого. И вот эта абсолютная кристальная мерзость сидит в ВР. А слова про “детей плохого качества” – это какой-то треш с запахом нацизма”, – поделился мнением экс-нардеп Борислав Береза.

Я это увидел. И меня начало тошнить от этого. И вот эта абсолютная кристальная мерзость сидит в ВР. А слова про "детей плохого качества" – это какой-то трэш с запахом нацизма. Интересно, а когда эта представительница #моносброда предложит мерить черепа циркулями? И как скоро предложит стерилизовать женщин без высшего образования в Украине? Вы понимаете, что это не оговорка, а ее жизненная философия?«Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства». Галина Третьякова, глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции «Слуга народа». В общем, после такого у меня нет вопроса к социальной политике "слуг". Ее просто нет. #Моносброд многих своих избирателей за людей не считает. И это диагноз. Posted by Borislav Bereza on Kolmapäev, 24. juuni 2020

“По-моему, это уже днище, которое корабельной сосной не спасти. Вова, гони их всех, потому что потопят тебя к монахам”, – добавила главный редактор в GreenPost Оксана Щербак.

По-моєму, це вже дніще, яке корабельною сосною не врятувати. Вова, жени їх усіх, бо потоплять тебе к монахам. Posted by Оксана Щербак on Kolmapäev, 24. juuni 2020

“У меня какой-то когнитивный диссонанс. Вот понимаю, что Третьякова наговорила себе на составление мандата, но слышу, как ее всевозможные медведчуковцы с опзжешниками лицом по полу таскают, и сразу хочется встать на ее защиту. Это со мной что-то не так, или у кого схожие чувства?” – задался вопросом телеведущий-публицист Андрей Булгаров.

У мене якийсь когнітивний дисонанс. От розумію, що Третьякова наговорила собі на складання мандату, але чую як її… Posted by Andrew Bulgarov on Neljapäev, 25. juuni 2020

“Слуги”, кажется, устроили соревнование, кто громче перебьет своим скандалом скандал с “засранцами”-дальнобойщиками. Сначала – Корниенко с Арахамией, теперь – Третьякова”, – поделился мнением замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. “Я предполагаю, что Третьякова сама не до конца поняла, что именно ляпнула. Но “субсидии за стерилизацию” имеют все шансы надолго перебить “засранцев”, – добавил он.

Слуги, здається, влаштували змагання: хто голосніше переб'є своїм скандалом скандал з "засранцями"-далекобійниками -… Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 24. juuni 2020

Также Голобуцкий опубликовал мемную картинку по теме.

“Слуга народа”, давайте уже сбрасывайте некачественных детей в пропасть, как в Спарте. Я вижу, вам хочется”, – иронизирует блогер Антон Ходза.

Слуга Народу давайте уже скидайте неякісних дітей у прірву як у Спарті. Я ж бачу вам хочеться. Posted by Anton Hodza on Neljapäev, 25. juuni 2020

“Со вчерашнего дня все обсуждают высказывания моей коллеги по парламенту Галины Третьяковой. Несколько неточно подобранных слов – и все законопроекты Галины, работа, поступки забыты. Да, она ошиблась. Да, высказывания абсолютно некорректны. Однако ее деятельность говорит совсем о другой позиции. И это имеет значение. Верю, Галина найдет слова, чтобы принести извинения за некорректную формулировку”, – написала нардеп Ольга Савченко.

Відучора всі обговорюють висловлювання моєї колеги по парламенту Галини Третьякової. Декілька невлучно підібраних слів… Posted by Olga Savchenko on Neljapäev, 25. juuni 2020

“Вы уверены, что профсоюзные организации, которые со вчера раскручивают скандал вокруг Галины Третьяковой, возмущаются из-за неудачного термина “некачественные дети”? Месяц терпели, а после регистрации Галиной законопроекта, который наведет порядок с профсоюзным имуществом стоимостью в миллиарды гривен, вдруг начали переживать за обиженных детей?” – спрашивает финансист, президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.

А давайте, спробуємо подумати трішки більше, ніж собаки Павлова!Ви впевнені, що профспілкові організації, які зі вчора… Posted by Тарас Козак on Neljapäev, 25. juuni 2020

“Некачественные дети”, конечно, всех вывели. И меня тоже. Хотя Галина Третьякова, по моему мнению, одна из немногих в этой фракции, кто понимает, что делает в ВР, и является профессионалом в своей сфере. Надеюсь, мы еще убедимся в этом. Но если не придираться к словам, то в целом она права, система соцпомощи (в том числе на детей) – это настоящие трущобы”, – отметила журналистка Кристина Гавриш.

«Неякісні діти», звісно, всіх роздратували. І мене теж. Хоча Tretyakova Galina , на мою думку, одна із небагатьох у цій… Posted by Chrystyna Gavrysh on Neljapäev, 25. juuni 2020