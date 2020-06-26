В Финляндии заявили, что границу с Россией откроют для туристов в последнюю очередь

26.06.2020, 3:35, Новости дня

Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь, заявила 25 июня глава финского МВД Мария Охисало. Об этом сообщает телекомпания Yle.

По словам министра, это связано с “серьезной” ситуацией в РФ с коронавирусной инфекцией.

Охисало объяснила, что туристов сначала начнут пускать из стран Европейского союза, а уже затем – “из третьих стран”.

Россию она назвала “безусловно третьей страной”.

Глава МВД также назвала “не радужной” ситуацию на западной границе Финляндии, в частности, со Швецией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 25 июня общее количество инфицированных в мире достигло 9,5 млн, из них 484 тыс. умерли.

В России зарегистрировано более 613 тыс. случаев COVID-19, в Финляндии – 7172.