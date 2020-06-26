 

Байден заявил о 120 млн жертв COVID-19 в США

26.06.2020, 3:30, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в США жертвами коронавируса стали 120 млн человек.

Байден оговорился, когда выступал в Пенсильвании, передает Fox News.

Он заявил, что у людей в США «нет работы, люди не знают, куда идти, они не знают, что делать».

«Теперь у нас более 120 млн погибших от COVID», – сказал он.

Республиканцы увидели в заявлении Байдена доказательство того, что бывший вице-президент США не в своем уме, передает RT.

Вероятно, Байден сам заметил свою ошибку, но распространяемое в Сети видео обрывается после его заявления.



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