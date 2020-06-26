Триумф выбора

26.06.2020, 3:30, Разное

Хроники первого дня голосования по поправкам в Конституцию.

В четверг, на следующий день после парада Победы в Москве и других городах России, стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Согласно правилам его проведения, принятым на фоне пандемии, процедура будет длиться неделю и пройдет с расширенным надомным и электронным голосованием. В первые же часы выборов наблюдатели стали замечать странности, а избиратели — сообщать о неполадках. «Новая газета» фиксирует главные моменты начала плебисцита.

Голосуй где хочешь

Утром во Владивостоке глава краевого отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов сообщил, что во дворе дома на улице Русская голосование по поправкам в Конституцию проводили в багажнике машины. На видеозаписи, опубликованной на странице Батанова в фейсбуке, видно, что у подъезда многоквартирного дома в Советском районе стоит автомобиль с открытым багажником и листком «УИК № 838». «Здравствуйте, вы же голосование за поправки? Мне не верят, что так можно проголосовать», — говорит Батанов за кадром женщине у машины.

Как рассказала «Новой газете» сотрудница избиркома, расположенного в соседней школе № 63, машина не являлась отдельным пунктом для голосования — сотрудников УИК для досрочного голосования вызвал житель дома, а его соседи также захотели проголосовать. Организовать досрочное голосование в машине сотрудников заставил начавшийся еще утром дождь.

При этом сделать участок в транспорте решили не только во Владивостоке. Согласно сообщениям штаба Навального в Твери, участковая комиссия № 33 города организовала голосование по поправкам в Конституцию в автобусе.

Среди других точек для плебисцита оказались дворы домов и даже сцена театра. Так, московский штаб Навального зафиксировал, что в Истре ящик для бюллетеней (УИК № 734) установили прямо у скамеек во дворе жилого дома. Примерно такую же ситуацию засняли участники новосибирского штаба Навального в поселке Линево. В это же время в Петербурге сотрудники комиссии № 2183 пришли с переносной урной в Театр музыкальной комедии, сообщил в своем твиттере член ТИКа № 16, представитель «Наблюдателей Петербурга» Дмитрий Наумов.

По его словам, в реестр включены 209 сотрудников театра, а голосование проводится «прямо на сцене».

При этом доступность голосования обеспечили не только разнообразием УИКов. Вчера ТАСС сообщал, что власти Донецкой и Луганской «народных республик» подготовили рейсовые автобусы для россиян Донбасса, желающих принять участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Жители смогут проголосовать на 12 участках Ростовской области.

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По решению ЦИК, принять участие в электронном голосовании (ДЭГ) смогут жители Москвы и Нижегородской области. Всего на голосование онлайн подали заявки более 1,3 миллиона россиян. Начать вовремя им, однако, не удалось — в первый же день сайт для голосования «лег». Процедура должна была быть доступна уже в 10 часов утра, но, по словам члена ЦИК Антона Лопатина, сайт «лег» «из-за пика нагрузки». При этом проблемы не остановили москвичей — спустя четыре часа после начала явка на электронном голосовании в столице составила 20%.

О возможных нарушениях правил плебисцита во время электронного голосовании СМИ и эксперты предупреждали еще до начала процедуры. К примеру, «Дождь» выпустил расследование о том, как злоумышленники с помощью подставных сим-карт регистрируют на сайте госуслуг московских пенсионеров без их ведома, а физик и автор исследований о выборах Сергей Шпилькин заметил, что на одном из участков в Новой Москве для онлайн-голосования открепилось втрое больше избирателей, чем там было на выборах год назад. «Медуза», в свою очередь, сообщала, что крупные компании могут использовать электронную систему для контроля явки на голосование по поправкам в Конституцию.

Однако введение ДЭГ подарило избирателям другую уникальную возможность — проголосовать дважды: не только через интернет, но и очно на избирательном участке. Среди «счастливчиков» оказались журналист «Дождя» Павел Лобков и эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг.

За неделю до плебисцита журналист Павел Лобков зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании, однако 25 июня все же решил сходить проголосовать на участок № 141, расположенный в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева. Несмотря на регистрацию для участия в электронном голосовании, Лобкову все равно выдали бюллетень. Кроме того, через час после очного голосования ведущему «Дождя» удалось проголосовать повторно по интернету. При этом секретарь участковой комиссии № 141 Наталья Ерофеева утверждает, что журналист мог проголосовать только один раз (рядом с его фамилией не было пометки об участии в электронном голосовании).

В это же время заместитель главы ЦИК Николай Булаев заявил, что Лобков, проголосовав за поправки дважды, совершил административное правонарушение, а глава ЦИК Элла Памфилова «двойное» голосование назвала провокацией.

Ранее с такой же ситуацией столкнулся эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. На участке он объяснил, что передумал голосовать электронно (по документам он уже был отмечен как участник ДЭГ). После этого эксперта включили в дополнительный список, предупредив об ответственности за двойное голосование, и «спокойно» выдали бюллетень. Несмотря на возможность, Вайсенберг не стал голосовать повторно. Как позже сообщила председатель московской участковой комиссии № 1958 Марина Чермошенцева, ящик, в который эксперт бросил бюллетень, решили опечатать.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»