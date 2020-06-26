 

Киев предложил календарный план выборов в Донбассе

26.06.2020, 3:08, Новости дня

Предложен календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса, сообщила пресс-служба президента Украины по итогам заседания Контактной группы.

Киев заявил, что выборы могут состояться только после «всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля» над границей со стороны украинских властей, передает ТАСС.

Кроме того, Киев выразил готовность открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда в Луганской области. При этом украинская сторона заявила, что гарантирует безопасность на период создания необходимой инфраструктуры.

На заседании Контактной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Киев настаивает на обмене по принципу «всех на всех».

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев впервые за время переговоров предоставил документы для работы над правовыми аспектами особого статуса Донбасса. По ее словам, можно «приступить к предметному обсуждению», так как есть «письменные позиции обеих сторон конфликта», передает РИА «Новости».

Никонорова посетовала, что Киев «предпочитает игнорировать предложения республик» и продолжает «попытки каким-то образом отказаться от закрепления особого статуса Донбасса в конституции». Украинская сторона хочет ограничиться «некими поправками о «децентрализации» без учета особенностей республик». Такое отношение «затягивает минский процесс и долгосрочное мирное урегулирование», сказала Никонорова.

Напомним, полпред РФ в группе Борис Грызлов сообщил, что политическая подгруппа Контактной группы по урегулированию в Донбассе приступила к обсуждению закона об особом статусе.



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