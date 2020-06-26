Мнение: Тупик

26.06.2020, 3:00, Разное

Похоже, что с "Северным потоком-2" ситуация начинает входить в коридор, в конце которого банальный тупик. И повернуть назад возможным не представляется.

Как всегда в таких непрозрачных проектах большое значение приобретают маркеры. Которые свидетельствуют о необратимых процессах внутри такого "черного ящика".

Во-первых, у СП-2 ушел генеральный директор. Директор проекта "Северный поток – 2" Хенниг Коте принял решение покинуть компанию – оператора строящегося газопровода Nord Stream 2 AG, его место займет Марко Казирати, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "Коте принял решение покинуть компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам в начале июня 2020 года. На должности директора проекта его сменил Казирати, работавший как над "Северным потоком – 2", так и над "Северным потоком", – отметили в компании.

Уход гендиректора, когда до запуска проекта (по уверениям российских властей) остается всего ничего, нелогичен. После запуска – раздача премий, государственных наград, солидных бонусов и пакетов акций. Заслужили. Сбежать от такого подарка судьбы можно только в одном случае – если подарок, увы, но окончательно превращается в миф. Вместе с успешным завершением проекта. А уж немец Хенниг Коте в Nord Stream 2 AG работает явно не за идею, и иметь в послужном списке незаконченный при тебе проект – не лучшая запись в трудовой книжке. А потому – спасибо, ребята, вы тут как-нибудь сами. Коте – птица вольная, и при этом информированная.

Во-вторых, в немецком парламенте впервые прямо поставлен вопрос об отказе Германии от проекта как такового. Основание – убийство в Берлине какого-то террориста, в котором подозревают руку Москвы. Дело, конечно, житейское, да и член СвДП Ламсдорф, который призвал Меркель к этому действию, вряд ли действует бескорыстно. Но теперь давление переходит в форму открытого внутреннего бунта в парламенте.

США при этом не прекращают санкционного давления на проект. Даже стандартная государственная экспертиза проекта, которая требуется для рассмотрения заявки Газпрома для проведения работа судна "Академик Черский" в датских водах грозит датским чиновникам личными санкциями со стороны США – это уже беспрецедентно, так как до сих пор американские санкции касались в основном коммерческих структур. Теперь под них попадают и государственные. Возникает вилка – Датское энергетическое агентство обязано по закону рассмотреть заявку Газпрома, но сам факт рассмотрения влечет за собой санкции в отношении задействованных в этом датских чиновников. Штаты уже не скрывают, что пойдут на принцип и задавят любого, кто рискнет сдвинуть застрявший проект хотя бы на миллиметр. Вопрос – а зачем это надо европейским чиновникам? Вы там сами разберитесь между собой, а нас не впутывайте.

По всей видимости, основной вид развития событий теперь будет – затяжка времени. По любому даже пустяковому поводу. Сейчас, к примеру, работать уже нельзя – начинается нерест промысловых рыб на Балтике, а потому до конца лета любые работы запрещены. Значит, есть пару месяцев, чтобы придумать, как еще можно будет отказать или снова затянуть время. Которое тикает и идет.

Логично, что оценив обстановку, генеральный директор "Норд Стрим-2" Коте сделал из компании ноги. Всех денег не заработаешь, а репутацию испортить работой в токсичной компании – себе дороже.