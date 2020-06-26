 

Суд в США не стал запрещать племяннице Трампа публиковать книгу о семье

26.06.2020, 2:30, Новости дня

В Нью-Йорке суд отказался наложить временный запрет на издание книги Мэри Трамп, племянницы президента США Дональда Трампа, свидетельствуют документы.

Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World"s Most Dangerous Man). Ожидается, что книга выйдет в конец июля.

В описании книги сообщается, что Мэри Трамп «прольет свет на мрачную историю» семьи главы государства, передает ТАСС.

Младший брат президента США Роберт Трамп попытался через суд по наследственным делам и опеке запретить издание. Суд ответил, что его юрисдикция на это дело не распространяется. По словам Роберта Трампа, в 1990-х годах Мэри Трамп подписала соглашение о неразглашении некой информации о семье, касающейся наследства.

Как сообщали СМИ, в книге рассказывается о роли Мэри Трамп в расследовании газеты New York Times, согласно которому Дональд Трамп с помощью налоговых схем забрал себе более 400 млн долларов из бизнеса своего отца Фреда Трампа.

Daily Beast пишет, что в книге Мэри Трамп обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца – Фреда Трампа-младшего, который страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа. 

Напомним, в США вышла книга экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в которой Трамп представлен глупым и неадекватным.



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