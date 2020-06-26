 

Мнение: Америка без черных…

26.06.2020, 2:30, Разное

В то самое время, когда в США движение Black Lives Matter всколыхнуло всю страну, в ТОПе ЖЖ появилась запись «Настоящая жизнь в США 1950-х годов».  Об Америке без черных…

О замечательной жизни в США в 50 годах прошлого столетия….  На двух десятках фотографиях – не обнаружил ни одного чернокожего американца. Вообще ни одного.

Это потому, что автор текста – расист? Или потому, что минский пропагандист – глуповат и не знает, что в 50-х годах прошлого века не все граждане США жили одинаково счастливо?

В интернете полно фотографий о борьбе чернокожих за гражданские права в США  именно в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Вот несколько, отсюда.

А еще в те самые 50-60 годы в США было немало и белых, живших совсем не так, как на фотографиях о «настоящей жизни в США 1950-х годов». Вот, для примера,  фотографии Джона Доминиса, сделанные в 1960-х годах на востоке штата Кентукки, в  долине Аппалачей (отсюда).

Я несколько раз  летал в США.  И знаю  Америку не понаслышке…

И могу сказать, что Америка – она разная, не однотонная, темных пятен в истории этой страны тоже не мало…

Источник: Ирек Муртазин



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