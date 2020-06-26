Мнение: Америка без черных…

26.06.2020, 2:30, Разное

В то самое время, когда в США движение Black Lives Matter всколыхнуло всю страну, в ТОПе ЖЖ появилась запись «Настоящая жизнь в США 1950-х годов». Об Америке без черных…

О замечательной жизни в США в 50 годах прошлого столетия…. На двух десятках фотографиях – не обнаружил ни одного чернокожего американца. Вообще ни одного.

Это потому, что автор текста – расист? Или потому, что минский пропагандист – глуповат и не знает, что в 50-х годах прошлого века не все граждане США жили одинаково счастливо?

В интернете полно фотографий о борьбе чернокожих за гражданские права в США именно в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Вот несколько, отсюда.

А еще в те самые 50-60 годы в США было немало и белых, живших совсем не так, как на фотографиях о «настоящей жизни в США 1950-х годов». Вот, для примера, фотографии Джона Доминиса, сделанные в 1960-х годах на востоке штата Кентукки, в долине Аппалачей (отсюда).

Я несколько раз летал в США. И знаю Америку не понаслышке…

И могу сказать, что Америка – она разная, не однотонная, темных пятен в истории этой страны тоже не мало…