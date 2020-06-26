 

Под Харьковом произошло ДТП с участием колонны военной техники. Пострадали двое

26.06.2020, 2:25, Новости дня

На кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района произошла авария с участием военных автомобилей, об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Харьковской области 25 июня.

По информации полиции, по автодороге двигались колонной три военных автомобиля “Новатор” без номерных знаков. Последний автомобиль в колонне не смог соблюсти безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а вторая бронемашина столкнулась с той, что двигалась первой в колонне.

“33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen”, – отметили правоохранители. 

Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. 

Информация о происшествии зарегистрирована в Липецком отделении полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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