Под Харьковом произошло ДТП с участием колонны военной техники. Пострадали двое

26.06.2020, 2:25, Новости дня

На кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района произошла авария с участием военных автомобилей, об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Харьковской области 25 июня.

По информации полиции, по автодороге двигались колонной три военных автомобиля “Новатор” без номерных знаков. Последний автомобиль в колонне не смог соблюсти безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а вторая бронемашина столкнулась с той, что двигалась первой в колонне.

“33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen”, – отметили правоохранители.

Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.

Информация о происшествии зарегистрирована в Липецком отделении полиции.