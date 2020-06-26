“Ливерпуль” стал чемпионом Англии по футболу, не выходя на поле

26.06.2020, 2:25, Новости дня

25 июня определился чемпион Англии по футболу, им стал “Ливерпуль”, которому даже не пришлось выходить на поле. Об этом сообщает сайт Английской премьер-лиги.

В заключительном матче 31-го тура “Челси” в Лондоне принимал “Манчестер Сити”. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У “Челси” мячи забивали Кристиан Пулишич (36-я минута) и Виллиан (78-я, с 11-метрового). В составе гостей отличился Кевин де Брейне (55-я минута). Украинец из “Сити” Александр Зинченко вышел на замену при счете 1:1.

После поражения у клуба из Манчестера осталось 63 очка. У “Ливерпуля” сейчас 86 пунктов, таким образом, за семь туров до конца чемпионата он стал недосягаем для ближайшего конкурента.

Впервые после основания АПЛ (1992 год) “Ливерпуль” стал победителем розыгрыша. Всего у “красных” теперь 19 чемпионских титулов; предыдущий был завоеван в 1990 году – в старом Первом дивизионе. Больше побед в чемпионатах Англии только у “Манчестер Юнайтед” – 20.