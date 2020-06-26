WT – «пока я здесь, такого не будет» — беспорядки в США улучшают шансы Трампа на переизбрание

26.06.2020, 2:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и республиканцы пытаются использовать тему сноса памятников с тем, чтобы улучшить свои шансы на ноябрьских выборах, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, президент поклялся, что пока он остаётся в Овальном кабинете, он будет препятствовать уничтожению монументов. При этом Трамп пытается связать действия вандалов с Демократической партией, которая якобы поддерживает самосуд.



Reuters

Президент США Дональд Трамп и его союзники воспользовались темой защиты памятников и статуй, включив её в предвыборную стратегию. Их цель состоит в том, чтобы изобразить демократов группировкой, которая терпит «самосуды». При этом они надеются, что проблема беззакония и преступности в городах по всей территории США вобьёт клин между темнокожим населением и Демократической партией, пишет The Washington Times.

«Пока я здесь, такого не будет, — поклялся президент, имея в виду движения за снос памятников исторических личностей. — Что же до демократов, то, как мне кажется, им наплевать, снесут их или нет».

Многие республиканцы считают, что подобная стратегия поможет президенту в его борьбе с будущим кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся из-за коронавируса.

«Чем дольше всё это продолжается, тем лучше позиции Трампа с точки зрения предвыборной кампании, — считает стратег республиканцев Форд О’Коннелл. — Народ не сможет долго терпеть уничтожение собственности, вандализм и поджоги».

По его словам, для американского лидера чёткое обозначение границ дозволенного по вопросам памятников «может стать действительно серьёзным плацдармом» в таких ключевых штатах, как Аризона, Флорида, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

При этом президент уже готовится издать указ о защите памятников, находящихся в федеральной собственности, от «вандалов и хулиганов». В частности, Трамп предупредил, что злоумышленников сурово накажут, вплоть до заключения в тюрьму на 10 лет.

Кроме того, в среду администрация США заявила, что в Вашингтоне она призвала на защиту федеральных памятников 400 невооружённых солдат Национальной гвардии, которых поддержит местная полиция.

Хотя Байден отстранился от левого движения по ликвидации финансирования полиции, предвыборный штаб Трампа пытается связать его с разрушителями исторических памятников.

«По всей стране ставящие себя превыше закона левые радикалы разрушают и портят статуи и памятники американским героям вроде Авраама Линкольна, Тедди Рузвельта, Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, — заявили по этому поводу в штабе Трампа. — Однако Джо Байден уходит от вопросов и отказывается осуждать этот беспредел».

В целом президент попытался использовать акты вандализма в качестве свидетельства неспособности части Демократической партии дать отпор мародёрам, погромщикам и активистам, не гнушающимся насилия, во многих крупных городах. При этом, по словам Трампа, в сенате демократы сумели заблокировать законопроект республиканцев об охране правопорядка по той причине, что «они хотят ослабить американскую полицию», лишив её правового иммунитета в ходе несения службы.

Между тем, республиканцы уверены, что, сделав ставку на призывы сохранять порядок, они могут добиться значительного успеха в среде темнокожего электората, которому не пришлись по душе беспорядки в их родных городах. В частности, один стратег Республиканской партии предложил начать распространять рекламу, ставящую под сомнения хорошие отношения Байдена с темнокожими.

«Напомню, я стремлюсь не обязательно к тому, чтобы люди голосовали за нас, но и к тому, чтобы они не голосовали за противоположную сторону», — отметил республиканский функционер.