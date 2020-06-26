 

Полиция оценила заявление вдовы сына Хрущева о его смерти

26.06.2020, 2:08, Новости дня

В США завершили расследование смерти Сергея Хрущева, младшего сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сообщил глава отдела общественных связей полицейского департамента Кранстона майор Тодд Паталано.

Паталано сообщил, что поступил «звонок о том, что он (Хрущев) получил огнестрельное ранение в голову». Полиция «отреагировала, приехала к нему домой», где «обнаружила, что он скончался».

Полиция не стала раскрывать, из чего был произведен выстрел, кому принадлежало оружие, но отметил, что для владения оружием в штате Род-Айленд получать разрешение не требуется, передает РИА «Новости».

Вдова Хрущева Валентина Голенко заявляла, что ее супруг скончался от старости.

Комментируя ее слова, Паталано предположил, что «она, вероятно, смущена ситуацией». Он призвал «уважать личное пространство людей».

Напомним, Сергей Хрущев умер 18 июня в США, где он проживал с 1991 года. СМИ сообщили, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову.



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