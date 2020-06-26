Мнение: О последней стадии экономических конвульсий Путина

26.06.2020, 2:00, Разное

Есть люди простые, а есть – инсайдеры. Те, которые что-то знают и действуют на опережение. А ещё одни иногда проговариваются…

Вынесенная в заголовок фраза принадлежит как раз одному из таких людей. Полностью она звучит так:

«Скорее всего, мы наблюдаем последнюю фазу экономических конвульсий. Возможности исчерпаны…, и в дальнейшем власть будет не в состоянии отвечать ни на какие вызовы времени».

Автор – либеральный экономист Андрей Мовчан, управляющий инвестициями некоторого числа весьма обеспеченных россиян и потому располагающий определённым доступом к непубличной информации. Плюс интеллект и опыт. В общем, к его словам имело бы смысл прислушаться – хотя и не принимая их за истину в последней инстанции, монополией на которую не обладает даже всемогущий российский президент Владимир #Путин.

Естественно, для любой громкой фразы важен контекст. В данном случае он тоже интересен и в некотором смысле дополняет сказанное здесь и здесь.

Налоговые новации, о которых глава государства сообщил в обращении к россиянам накануне Парада Победы, содержат не только «сюрприз» для высокооплачиваемых специалистов, но и по-настоящему щедрый «подарок» самой обеспеченной когорте населения. Объявив о повышении НДФЛ для людей с доходами от 5 млн руб. в год, Владимир Путин также предложил облегчить налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК), предназначенных для возвращения офшорных капиталов. Если в настоящее время бенефициары, владеющие более 25% КИК, платят с нераспределённой прибыли налог в 13%, то после принятия новинок от президента, они станут платить фиксированный налог в размере 5 млн руб. без дополнительной отчётности.

Если для кого-то всё это слишком сложно, то вот простая и ясная суть дела. Новый подход поможет богатым россиянам существенно сэкономить. Фиксированный платёж становится выгодным, если годовая прибыль КИК превышает 38 млн руб., т. е. около 500 тыс. долл. Для таких фирм это относительно немного. Более того, начиная уже с дохода в 1 млн долл. в год олигархи получают снижение подоходного налога «Если вы владелец КИК и зарабатываете, к примеру, 8 млн долл. (около 500 млн руб.) в год, то ваш налог составит ничтожный 1%», – поясняет на пальцах Андрей Мовчан.

А в совокупности с анонсированным повышением НДФЛ для высоких зарплат и прогнозируемым снижением ФОТ для средних работников облегчение налогового бремени для богачей говорит об одном. «Государство начинает выжимать последние соки из тех, кто хоть как-то двигает экономику и способствует развитию страны. Фактически #государство отворачивается от тех, кто кормит пенсионеров, содержит медицину и строит экономику, одновременно создавая уникальные условия для владельцев капиталов, причём не всех, а только тех, кто хранит их за рубежом», – подчёркивает Андрей Мовчан». И с ним трудно не согласиться.

Таким образом, экономическая парадигма нынешней российской власти «стремительно меняется … в сторону защиты интересов рентного капитализма и льгот для олигархов при фактическом уничтожении профессионального среднего класса».

Вы готовы поддержать такой выбор на уже начавшемся голосовании?