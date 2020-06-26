Мнение: Откат

26.06.2020, 1:51, Разное

Конечно, никаких вопросов по поводу "голосования" не было и до начала этого мероприятия. Но то, как оно оказалось организовано, вызвало оторопь. Полное впечатление, что ЦИК банально "откатил" процентов 95 от выделенных на процесс средств, а на оставшиеся 5 процентов организовал праздник демократии – ну, как получилось, так и организовал.

Лучше, чем организаторы этого крайне убогого зрелища, дискредитировать мероприятие уже просто невозможно. Когда суровые и неулыбчивые люди казенно фальсифицируют итоги голосования – это вызывает чувство бессилия против катка, который катится под горку. Но когда творится такое откровенное шапито на выезде – тут даже непонятно, как реагировать. Такой идиотизм в медицинском смысле ставит просто в тупик.

С другой стороны, и юридически, и организационно поправки в конституцию становятся абсолютно ничтожными. Для того, чтобы их отменить, достаточно будет простого декрета новой власти. Без унылых судебных прений и ожидания решения суда. Тут все прозрачно, как слезинка младенца – этот цирк невозможно считать сколь-либо легитимным выявлением воли народа.

Российский фашизму в путинском исполнении даже сложно подобрать какое-то внятное определение. Если Муссолини сделал фашизм модой и мейнстримом, если Гитлер превратил фашизм в страх и ужас, то путинский фашизм – это какой-то мягкий шанкр и жидкий стул фашизма. Идейные соратники нашего каудильо горят адским пламенем от стыда на своих сковородках. Можно представить, какими матюгами они встретят коллегу по прибытии.