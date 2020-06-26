 

Мнение: О реформах на Украине

26.06.2020, 1:50, Разное

"Куратор" украинских реформ Михаил Саакашвили обсуждает ход и перспективы реформ в "европейской стране" и очень удивляется, когда ему говорят, что что-то идет не так.

Выглядит как подготовка к выпуску сюжета на Первом канале. Зрада на зраде сидит и зрадой погоняет.
Рано просыпаться, самые интересные сны еще впереди.

PS. Ваш прогноз – год на должности Саакашвили протянет или погонят раньше?

Источник: Colonel Cassad



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