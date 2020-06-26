Мнение: О реформах на Украине
26.06.2020, 1:50, Разное
"Куратор" украинских реформ Михаил Саакашвили обсуждает ход и перспективы реформ в "европейской стране" и очень удивляется, когда ему говорят, что что-то идет не так.
Выглядит как подготовка к выпуску сюжета на Первом канале. Зрада на зраде сидит и зрадой погоняет.
Рано просыпаться, самые интересные сны еще впереди.
PS. Ваш прогноз – год на должности Саакашвили протянет или погонят раньше?
Источник: Colonel Cassad
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