Мнение: О реформах на Украине

26.06.2020, 1:50, Разное

"Куратор" украинских реформ Михаил Саакашвили обсуждает ход и перспективы реформ в "европейской стране" и очень удивляется, когда ему говорят, что что-то идет не так.

Выглядит как подготовка к выпуску сюжета на Первом канале. Зрада на зраде сидит и зрадой погоняет.

Рано просыпаться, самые интересные сны еще впереди.

PS. Ваш прогноз – год на должности Саакашвили протянет или погонят раньше?