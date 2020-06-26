Мнение: Головокружение Путина

26.06.2020, 1:45, Разное



Крестьяне читают “Головокружение от успехов” (исторический кадр)

Звонит мне веселый молодой паренек с уральского сайта Ура.ру, просит прокомментировать сегодняшнее заявление Путина насчет “недопустимости принудиловки при накрутке явки”. Вообще Вован заявил следующее:

“Наша общая важнейшая задача – чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки!”

Ну, я был в ударе, говорю: “Все очень просто. Сегодняшнее выступление – это полный аналог знаменитой статьи Сталина “Головокружение от успехов”.

Чувствую – на том конце провода полное непонимание. Продолжаю:

– Помните, в годы так называемого “великого перелома” в конце 20-х годов большевики тоже, почти как сегодня, взялись со страшной силой загонять народ в колхозы? Народ, понятно, упирался, в колхозы идти не хотел. Ну и на селе пошли, как это тогда называли, “перегибы”: кого-то из непокорных с семьей голыми на мороз выгоняли, кого-то в Сибирь отправили, а каких-то крестьян и просто того… к ногтю… Ради колхозов чего не сделаешь. В общем, очень усердствовали.

Ну и в 1930 году выходит сталинская статья, где он на “перегибы” указывает и самых ретивых журит. Прямо как сейчас Путин. Тут что важно понимать? Что как в 30-м, так и в 20-м, естественно, речь ни в коем случае не идет о том, чтобы признать ошибочной саму политику “загона” (тогда – в колхозы, сейчас – на участки для голосования). Нет речи даже о том, чтобы процесс как-то приостанавливать, тем более – давать какие-то послабления.

Просто очередной великий вождь обращается к своим нукерам с мягкой просьбой – типа, “поменьше зверств”. Не надо, мол, совсем уж сильно стараться. В холодную посадить – да, самого буйного пристрелить – пожалуй, все зерно у кулака выгрести, пусть весной собственные ремни жует – ну, что ж поделать. А вот мучить детей на глазах у родителей – это уже чересчур. Брать в заложницы жену, чтобы муж сходил проголосовал – тоже не надо. Мягше надо – и деликатней.

– Все записал, спасибо! – радостно поблагодарил корреспондент с Урала.

Мы распрощались тепло – однако у меня так и осталось ощущение, что не только про статью “Головокружение от успехов”, но и вообще про всё, связанное с крестьянами, большевиками и колхозами, паренек впервые узнал сегодня непосредственно от меня. Нет, все-таки российское среднее образование – это что-то.