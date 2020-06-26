 

Пелагея опубликовала трогательное видео с дочерью

26.06.2020, 1:37, Разное

После расставания Пелагеи с супругом Иваном Телегиным дочь четы Таисия осталась жить с матерью. Певица опубликовала ролик, который показывает, как она проводит время с ребенком.

На записи Таисия ходит по теплице, рассматривает растения и пытается за ними ухаживать. Перед тем же, как “заняться хозяйством”, девочка играет с куклой и разыгрывает с Пелагеей “кукольное чаепитие”. От такого потока милых кадров пользователи Сети не смогли устоять и буквально взорвались умилением.



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