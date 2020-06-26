Личное: Чо позырить?

26.06.2020, 1:35, Разное

Я делю людей на две категории. Первые — самодостаточные люди, которым не скучно самим с собой. Это — умные и красивые люди, которые самодостаточны. Интеллектуальная гордость страны, если хотите.

А вот, на видео ниже, совсем другие. Они три месяца сидели на карантине, а теперь повалили на Патрики:

Видео: Соцсети

Где логика? Зачем вы предохранялись, были на изоляции? Чтобы сейчас без масок обжиматься друг с другом?

Вы — идиоты?

Им просто скучно. Они не знают, чем бы занять себя. Им необходима толпа — только в ней, копошась как червяки в банке, они перестают ощущать внутри себя пустоту.

Есть ли какая-то польза от такого времяпрепровождения? Похмелье, в лучшем случае, или пьяная драка? Или секс в туалете со случайным носителем гонококка — это, что ли, наполнит тебя чем-то хорошим?

Странные люди. Пустые.

Я отдыхаю на тихой прогулке, слушая аудиокнигу. Перезагружаюсь в качалке, утомляя мышцы. Вечером, после трудов праведных, включаю киношку — лучший способ отвлечься, переключиться, забыть о тревогах, узнать другой мир.

Бывает, я делаю для вас подборки фильмов, которые посмотрела. Найти, что позырить вечерком, ведь это реально проблема для большинства! И если я, фанат киношек, смотрю очень много, у вас зачастую просто нет времени, чтобы спускать пятничный вечер на просмотр говна.

Лично я ищу, что посмотреть, по трейлерам. Одного описания мало. Я хочу видеть всё сама.

Как я это делаю?

Когда есть время, я лезу на Neokino и гоняю трейлеры, которые крутятся там в случайном порядке. В этом и фишка — ресурсу пофиг, что у тебя в голове, он выдаст то, что ты и не ожидаешь. Зацепил трейлер — добавляю его в Избранное, смотрю дальше. Так сформировался неплохой список фильмов для просмотра. Интересный мне фильм находится довольно быстро, и уже его я целенаправленно ищу на приставке.

Время сэкономлено. Я не зависла часами в разных приложениях. 10-15 минут — и я получила представление о шести, как минимум, фильмах.

И это — не только новые фильмы. Neokino подкидывает и старые, которые внезапно хочется пересмотреть, а некоторые пропустила в своё время!

Чо позырить? Да хрен его знает, каждому своё — зато найти то, что захочется посмотреть — легко и быстро!

Последний фильм, который вы посмотрели? Делитесь!