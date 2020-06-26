Мнение: Имидж: Роса и Облако

26.06.2020, 1:33, Разное

Продолжим разбор типов имиджа.

Разобрали подробно Грязь и Воду.

Сегодня давайте два типа следующих разберем, Росу и Облако.

И на их примере попробуем увидеть динамику изменений элементов от типа к типу.

И еще один очень важный момент мы должны увидеть.

По конституции соседние типы очень похожи, это логично.

Если вы помните схему из прошлого поста, каждый следующий тип получается из предыдущего при небольшом природном воздействии.

Вода – это та же Грязь, отфильтрованная песком или дистилляцией.

Роса – это та же Вода, осевшая в процессе конденсации.

Облако – это газообразное состояние все той же Воды-Росы.

В конституции это тоже проявляется. Людей типа Грязь можно одеть как Воду и в некоторых случаях это будет выглядеть почти гармонично. Роса может быть одета как Вода, Облако — как Вода, и большинство не увидит, что не так.

Дьявол – в деталях. Это выражение есть во всех языках, настолько важным является понимание, что нюанс может изменить суть.

Почему тип Грязи и тип Воды, находящиеся по соседству, а значит похожие по конституции, должны выбирать принципиально разную декорацию? Девушке-Грязи обычно идет черная подводка, взлохмаченные волосы, короткие юбки и шорты, вызывающе расстегнутые рубашки, а на Воде все это смотрится плохо и перечеркивают всю красоту. Тогда как Грязь в скромном платье, с простой косой будет смотреться милой дурнушкой, а Вода — гением чистой красоты.

Как так выходит?

Тип Облака и Росы похожи еще больше, на фото их очень легко перепутать, однако их идеальный стиль одежды и поведения отличается почти так же как Грязь и Вода.

Наша задача — не просто запомнить как выглядят типы, а разобраться в системе изменений. Иначе воспользоваться теорией элементов для имиджа вы не сможете.

Вода от Грязи отличается тем, что в ней отсутствует элемент Д. Грязь — это тоже С-девушка или С-юноша, довольно мягкий и очень холодный тип, но вот этот элемент Д вносит не просто нюанс, он вносит в образ стихийное бедствие. И если не выразить это бедствие в декорации, если декорацию сделать так, будто все чисто и гладко, хаос, содержащийся в типе, разрушит его гармонию. Вот почему так важно сделать из хаоса — предмет искусства, не пытаться его скрыть и утаить трусливо, подчеркнуть и сделать своей фишкой.

Фишка Воды совсем иная — та самая чистота и гладкость, идеальная С и идеальный холод. Холод делает черты тонкими, прозрачными, вот почему любые краски, что грим, что яркий цвет волос, что цветастые ткани со сложной фактурой, броские украшения уродуют Воду. Черты тонкие и прозрачные надо холить и лелеять, подбирать декорацию так, чтобы эта тонкость, прозрачность, акварельность и чистота были видны, не закрывались слоем красок.

А вот Роса. От Воды она отличается тем, что в ней больше тепла. 70% Воды и 30% Воздуха, который не менее мягкий, чем Вода, даже более, но горячий. Поэтому Роса имеет такую же мягкость как Вода, но чуть больше теплоты. Обратите внимания, В Грязи — 70% С и 30 % Д, и эти 30% вносят хаос. А 30% теплоты на 70% холода вносят чувственность и мягкость.

Поэтому Роса отличается от Воды тем, что ее краски ярче, теплей, а черты лица не тонкие и не прозрачные, а более плотные, но такие же мягкие или даже мягче.

Вот, например, идеальная Роса – Катрин Денев.

Это такой же мягкий тип как Вода, но куда теплей.

В более теплом типе больше чувственности.

Росе идет томный взгляд, провокационное поведение, игривость, все, что нежелательно Воде.

Роса может себе позволить красить глаза (не губы) и делать сложные прически, носить украшения, только не тяжелые.

Вот еще одна Роса.

Чаще всего у Росы вздернутый нос и пухлые губы или яркие глаза. В Воде вообще нет никакой яркости, поэтому провокационные элементы гардероба и вызывающее поведение Воде противопоказано, а вот Росе это уже идет, но в небольших количествах, умеренно.

Ориентир простой. Если откровенные детали имиджа и поведения похожи на небрежность и непосредственность, можно. Если эта откровенность запланирована и провокация выглядит специальной, нельзя. Это делает Росу вульгарной. В ней слишком мало еще тепла, чтобы позволять себе такое.

А вот Облаку можно все.

В Облаке 70% Воздуха и 30% Воды. Это уже очень теплый тип и от этого еще более мягкий. Мягкий и сладкий. Облако — это сахарная вата.

И даже вот такое. То, чего Воде и даже Росе нельзя.

Все три известные девушки не родились такими красивыми, а стали ими, верно найдя свой тип и свой стиль.

Вот такой была Мерилин Монро в юности.

До сих пор продолжаются споры, делала ли она пластические операции. Все, что удалось документально подтвердить, это то, что она пыталась сделать имплант в подбородок, но он очень быстро растворился. И однажды она обращалась к хирургу по поводу перегородки носа, пострадавшей во время удара. Никаких очевидных доказательств серьезных операций на лице Монро нет. Это все – очень правильная декорация. Вот что верный стиль творит с имиджем человека.

А вот Катрин Денев, до того, как стала секси-блондинкой.

Здесь у нее декорация Воды скорее всего, она симпатичная и так, но главную часть ее красоты этот имидж все-таки съедает.

А вот Скарлетт.

Губы все те же, но это не Роса, а что-то вроде Грязи, наверное, и эта декорация ей совсем не идет.

Дело не только в цвете волос и прическе. Вся мимика целиком, взгляд и самоподача – другая.

Вы можете увидеть, что Вода — не смешлива, скорее задумчива. Она как гладь озера в тихую погоду или нежный ручей.

Росу тоже не назовешь радостной и активной, но она куда более сексапильна. Вот что делают 30% тепла на 70% холода.

А вот Облако уже очень жизнерадостно и энергично по сравнению с другими водными подружками.

Мужчин Росу и Облако тоже посмотрим. Но предлагаю вам самим фото подбирать. И девушек этих типов тоже.

Вот про этого мужчину я уже писала, что он Облако был и довольно долго им оставался.