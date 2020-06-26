Мнение: Пень конституции
26.06.2020, 1:18, Разное
Завершился первый день голосования за обнуление путинских президентских сроков.
Интернет забит фотографиями с избирательных участков, где проходит голосование.
Вот очень сильная фотография (отсюда). Это сельский избирком на острове Итуруп.
Думаю, что на этом участке явка будет 100% и за поправки проголосуют 100%. Типа, не жили по-людски, нефиг и начинать… Крыша над головой есть, да и ладно. Лишь бы войны не было….
А какие замечательные в стране пни (на верхнем снимке, отсюда). Думаю, что этот пень много повидал на своем веку. Вот и за поправки в конституцию на нем голосуют. Чем не пень конституции?
А вот еще один пень конституции (отсюда).
А пни-то на голосовании становятся популярными….
Источник: Ирек Муртазин
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