Мнение: Пень конституции

26.06.2020, 1:18, Разное

Завершился первый день голосования за обнуление путинских президентских сроков.

Интернет забит фотографиями с избирательных участков, где проходит голосование.

Вот очень сильная фотография (отсюда). Это сельский избирком на острове Итуруп.

Думаю, что на этом участке явка будет 100% и за поправки проголосуют 100%. Типа, не жили по-людски, нефиг и начинать… Крыша над головой есть, да и ладно. Лишь бы войны не было….

А какие замечательные в стране пни (на верхнем снимке, отсюда). Думаю, что этот пень много повидал на своем веку. Вот и за поправки в конституцию на нем голосуют. Чем не пень конституции?

А вот еще один пень конституции (отсюда).

А пни-то на голосовании становятся популярными….