Новые выплаты на детей: взгляд из Севастополя

26.06.2020, 1:15, Новости дня

Свыше 270 миллиардов рублей выделит правительство на новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет. О том, что семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, Владимир Путин сообщил во вторник в обращении к гражданам. Наш корреспондент в Севастополе пообщался с теми, кого касаются меры поддержки.

Из-за пандемии коронавируса визажист Ольга Жбанкова лишилась почти половины доходов. Салоны красоты были закрыты, клиентов не было. Федеральная выплата — 10 тысяч рублей на ребенка — стала весомым подспорьем. Повторная выплата также придется кстати.

"Это, конечно, вдвойне приятно, потому что можно будет не только приобрести какой-то базовый продуктовый набор, но еще и создать некую амортизационную подушку для нашей семьи, чтобы в случае чего иметь возможность продержаться", — говорит Ольга Жбанкова.

О том, что 10 тысяч рублей на ребенка российским семьям выплатят еще за месяц, сообщил президент РФ в телеобращении 23 июня. Получить эту сумму повторно имеют право все семьи, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет.

"На нее будут иметь право также дети, которые еще не рождены. То есть это дети, которые будут рождены в семьях до 30 июня 2020 года, — объясняет Светлана Бугаенко, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Севастополю. — Будут иметь право также дети, которым уже в июне месяце исполнилось 16 лет".

С апреля деньги по указу главы государства уже получили 25,5 миллиона детей в России. Общая сумма достигла 274 миллиардов рублей. В Севастополе субсидию получили родители 67,5 тысячи детей.

За новой выплатой не нужно никуда обращаться тем, кто уже получал 5 или 10 тысяч на ребенка через Пенсионный фонд в этом году. Им средства перечислят автоматически, без заявления. Остальным рекомендуют оформлять заявку на портале "Госуслуги".

Деньги обещают выплатить спустя восемь дней после подачи заявления. Сейчас для севастопольских семей доступен целый комплекс мер социальной поддержки. Региональные власти распорядились выплачивать по три тысячи рублей всем, у кого есть дети. По поручению президента еще три тысячи получают родители, которые лишились работы.

"С июня текущего года введена новая мера соцподдержки — ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно", — говорит Алла Кордова, заместитель директора департамента труда и социальной защиты Севастополя.

Это еще пять тысяч рублей. Их выплатили уже родителям 3170 детей. Сумма получается ощутимая, говорят севастопольцы.

"Я на ребенка не получала ни разу никакой помощи, не положено было — ни мне, ни моему мужу. Конечно, эти 10 тысяч хоть как-то окупили затраты".

У тех, кто не подал документы, есть еще больше трех месяцев. Заявления принимают до 30 сентября.