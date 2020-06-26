Служили два товарища: работа медиков в Ярославской области

26.06.2020, 1:15, Новости дня

По поручению президента на июль-август продлят дополнительные выплаты медикам и водителям "скорых", которые ведут борьбу с коронавирусом. Есть немало примеров, как в этой тяжелой работе им помогают близкие.

Дмитрий Покровский и Дмитрий Шимаханов — электромонтер и айтишник. Два месяца назад они еще подумать не могли, что так круто поменяют свою жизнь.

"Мама со смены пришла уставшая. Они тогда работали не то что по 12 часов, а намного больше, бывало, задерживались. А я сидел без работы", — рассказывает Дмитрий Покровский.

Тогда-то у него и родилась идея помочь маме, которая трудится санитаркой в ярославской больнице. Но если и идти работать с больными коронавирусом, то, конечно, только вместе с другом детства.

Дмитрий Шимаханов и не думал, что в его семье были врачи, а когда рассказал родителям, что хочет стать санитаром, оказалось, он часть медицинской династии. "Прабабушка у меня работала в больнице – далеко, в Некрасовском. Я даже не знал", — вспоминает Дмитрий Шимаханов.

Обязанности, как и у всех санитаров: накормить больных, убрать и продезинфицировать помещения. Бывает, что в красной зоне парни проводят по шесть часов. И, конечно, их главный помощник и наставник — мама Димы Покровского.

"Мы в одну смену работаем два через два. И они нам помогают, и мы им. У нас все дружно", — говорит Ирина Покровская.

Хотя пообщаться с сыном теперь удается редко, в основном только во время обеда. Накрывает стол мама. Каждый раз она старается побаловать сына чем-нибудь вкусным. Хотя от сладкого Дима тоже не отказывается. Во время перерыва говорят обо всем — и о личном, и о работе. Обсуждают, конечно, и надбавки медикам, ведь для семей Покровских и Шимахановых это серьезная поддержка.

"Выплаты сейчас все в полном объеме, то есть и президентские и областные. Здесь все, как надо. Это стимулирует еще больше поработать. Но не одни только деньги стимулируют. Главное — людям помогать", — говорит Дмитрий Покровский.

За разговорами время пролетает быстро, а после — новый комплект амуниции и снова в бой. Ведь у коронавируса нет ни выходных, ни перерыва на обед.